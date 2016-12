De Laurentiis lancia il Napoli: "Noi come Real Madrid e Barcellona"

"Siamo al quindicesimo posto del ranking - ha continuato il presidente partenopeo come riportato da Repubblica -, ma non siamo come Real e Barcellona. Loro, così come quelli governati da oligarchi e sceicchi, hanno tanti milioni da investire e con cui appianare le perdite. Il Napoli, invece, rispettiamo i parametri auspicati da Platini. Siamo un esempio imprenditoriale, ma pure un fenomeno sociale per l'Italia".



Risultati ottimi ottenuti grazie all'avvento di Sarri: "Il primato è merito suo. All'inizio ha incontrato qualche ostacolo eppure oggi i giocatori sono perfetti. Hanno assimiliato le sue teorie e danno spettacolo. Voglio vincere sempre e per questo mi auguro che a Natale il distacco sia più ampio sulle inseguitrici". Dopo le feste però riaprirà il mercato: "Lo fa solo chi ha idee confuse e non è il nostro caso. Inserire nuovi giocatori in questa squadra pronta e rodata significherebbe ritrovare le difficoltà di fine estate. Noi vogliamo viaggiare spediti, le voci non ci interessano".