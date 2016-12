De Laurentiis: "E' il mio Napoli più bello"

Per il tecnico Sarri, De Laurentiis, ha coniato un paragone con una delle grandi maschere del teatro italiano. "Lui è un tipico personaggio eduardiano perché un personaggio emblematico, poco parlante però estremamente evoluto nella sua complessità che potrà essere decifrata anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perche' se lui non si dovesse mai offendere per le mie incursioni a gamba tesa, con me durerà molto a lungo. Ho sempre considerato Reja uno di famiglia, ma adesso comincio a considerare di famiglia anche uno come Maurizio Sarri".

Il numero 1 azzurro, intervenuto a un convegno in occasione del del trentennale della scomparsa di Eduardo De Filippo, ha parlato a ruota libera: "Quando sono venuto a Napoli ho versato 33 milioni di euro per un pezzo di carta. Ho speso 100 milioni in due anni di serie C e ora, dal nulla, siamo arrivati a essere l'unica squadra italiana sempre presente in Europa negli ultimi anni e abbiamo raggiunto il 15.mo posto nel ranking Uefa. Sento dire che il Napoli l'anno prossimo compirà novant'anni di età, ma io dico che questa squadra è nata quando sono arrivato io nel 2004, altro che 1926. il Napoli non esisteva più, potevo anche decidere di chiamarla Partenope".



De Laurentiis è poi tornato sulla questione riguardante il San Paolo: "Sono andato da Caldoro, ho chiesto i fondi europei per metterlo a posto ma da allora non l'ho più visto. Adesso abbiamo un nuovo presidente della Regione che è molto in gamba. Abbiamo uno stadio che è un cesso e continuerò a chiamarlo così. Mi vergogno quando squadre come il Bayern Monaco vengono a giocare qui da noi, personalmente non vado neanche più in bagno a fare pipì, ho paura. Ho sentito dire che i venti milioni che ho messo a disposizione per la ristrutturazione sono troppo pochi, ma quella è una cifra che serve solo per i lavori basilari. Vorrei rendere Fuorigrotta una zona vivibile, non solo una volta ogni quindici giorni".