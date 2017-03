De Laurentiis: "Ero innamorato di Allegri, lo volevo al Napoli"

Due rivelazioni importanti di Aurelio De Laurentiis a ridosso della sfida di Champions contro il Real Madrid. Il presidente del Napoli al Pais ha svelato retroscena importanti. Uno su Allegri e il suo mancato arrivo in azzurro nell'estate del 2013: "Mi ero innamorato di lui quando ero a Milano e un giorno gli ho chiesto di venire. L'ho chiamato mese dopo mese, ma mi ha detto di aspettare, così abbiamo pensato a Benitez. Siamo andati a Londra e ci è piaciuto; tornato a Roma, Allegri mi chiama e mi dice: 'Presidente, io posso'".



Il rapporto con Rafa si è interrotto nel 2015: "Apprezzo Benitez, è un grande allenatore, però il suo punto debole è che spesso confonde il calcio inglese con lo spagnolo e l’italiano. Aveva un'opzione per un altro anno, ma aveva problemi con la famiglia. Gli offrii una villa a Roma in affitto con grandi scuole e anche una scuola di equitazione per una delle figlie. Gli ho detto che sarebbero potuti andare a Napoli tutte le volte che volevano, ma la sua famiglia non voleva lasciare l'Inghilterra. Perdemmo con il Bilbao una partita stupida, ma si vedeva che non aveva più la testa...".



Poi una curiosità su Higuain: "Non cenavo con lui, però conoscevo molto bene la famiglia e devo dire che è esemplare. Un padre straordinario. Il fratello mi diceva sempre: 'A Higuain non piace giocare con Callejon, compra altri giocatori'. Non l'ho fatto perché amo Callejon. Così gli ho prolungato il contratto di 4 anni. Non sono un uomo che può essere ricattato".