De Laurentiis contro Pirlo: "E' senza vergogna"

E' scatenato Aurelio De Laurentiis . Dopo aver definito inutile l'accoppiata Covisoc-Figc, Il presidente del Napoli se l'è presa anche con Andrea Pirlo al termine della riunione di Lega. " E' l'esempio del senza vergogna visto che se lo scambiano squadre che lottano per lo scudetto da sempre ", ha tuonato il numero uno azzurro, puntando il dito contro il centrocampista del New York City negli ultimi giorni protagonista di diverse voci di mercato.

Ma la stoccata a Pirlo non è l'unico affondo di De Laurentiis, che se la prende anche con l'establishment del calcio italiano e la formula attuale del campionato. "La Serie A deve essere a 16, basta con squadre che salgono un anno e poi spariscono solo per prendere i soldi dei diritti tv - ha detto il presidente del Napoli -. E poi servono garanzie per evitare casi-Parma. E' il risultato di tanti compromessi tra cose sbagliate che ci portiamo dietro da anni. Serve resettare tutto. Accoppiata Covisoc-Figc? Non servono a nulla".