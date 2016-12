17:23 - De Jong e Honda suonano la carica in casa Milan. Il centrocampista olandese: "Andiamo a Genova con fiducia. Non è colpa sua, vinciamo e perdiamo insieme. Ovviamente quando perdiamo lui è il primo accusato perché va davanti le telecamere. Dobbiamo lavorare parecchio". Dello stesso avviso anche il giapponese: "Mi piace il progetto di Inzaghi. Con la Sampdoria dobbiamo solo vincere: abbiamo avuto un calo, ma vogliamo rialzarci".

Nessun problema per il rinnov di De Jong: "E' una domanda da fare a Galliani. Io sono contento qui e non vedo problemi per il mio contratto. Vediamo".

Ultima settimana nera per i rossoneri: "Non so cosa sia successo, giochiamo sempre per la vittoria e in questo momento è difficile. Dobbiamo lavorare e credere sempre in noi stessi. Contro il Palermo abbiamo giocato male, ma dobbiamo credere nel nostro obiettivo che potrebbe essere il terzo o quarto posto".

Stesso discorso per Honda: "Abbiamo giocato bene per molte partite, ma nelle ultime non abbiamo creato grandi occasioni per vincere. Credo che ci siamo due ragioni principali: la prima è legata a una condizione fisica, in quanto siamo sottoposti ad un programma intenso di allenamento. La seconda è la grande attenzione che tutti hanno su di noi. Siamo all'inizio di un nuovo progetto. Sabato non sarà facile"

Keisuke Honda aveva già parlato in italiano nell'intervista esclusiva concessa a Milan Channel a settembre prima della partita con la Juventus. Oggi è tornato a farlo a Casa Milan nella conferenza Fondazione Milan e Braun e da tutti i presenti è partito spontaneo un simpatico applauso.