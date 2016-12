De Boer, crocevia Juve: non può più sbagliare

Aria tesissima in casa nerazzurra. Nonostante le rassicurazioni di Ausilio sul futuro di De Boer , il tecnico olandese sembra ormai aver finito i bonus. La figuraccia in Europa League con l'Hapoel Beer Sheva ha lasciato segno e l'ex allenatore dell'Ajax dovrà subito riprendere in mano la situazione e dimostrare di avere la squadra in mano. Gli alibi sono finiti, e a questo punto la gara contro la Juve sarà un crocevia importante per il futuro di De Boer all'Inter .

Dichiarazioni di facciata a parte, l'impressione è che Thohir & Co. stiano iniziando a guardarsi intorno. Dopo due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria, il bilancio di De Boer è molto magro. Deludente, a dirla tutta. Spalleggiato da Zanetti, l'ex Ajax ha chiamato a rapporto la squadra per fare il punto della situazione e guardare negli occhi tutti i giocatori. Per continuare, occorre rialzare la testa. A partire dalla gara contro la Juve, che a questo punto sembra già una sfida da dentro o fuori per il tecnico orange.



Per seguire la situazione da vicino, a Sans Siro domenica arriverà anche Mr Zhang. Un segnale forte, che esige una risposta sul campo. Contrariato dai risultati, infatti, il gruppo Suning non può più accettare un'altra debacle. Lo spettro della Juve, dunque, incombe sul futuro di De Boer. Ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, sulla panchina nerazzurra si sono allungate le ombre di Capello e Prandelli. Per De Boer è vietato sbagliare.