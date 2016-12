De Boer: "All'Inter con rispetto, non come un elefante in cristalleria"

"È stato un momento difficile per iniziare: avrei preso il posto di un allenatore italiano. Senti immediatamente la pressione addosso a te". Così Frank De Boer ha raccontato alla tv olandese Nos il suo arrivo all'Inter: "Una sensazione che all’inizio ti fa guardare le cose a bocca aperta: non puoi arrivare qui come un elefante in una cristalleria. L’Italia è diventata campione del mondo nel 2006, e adesso vengono qui questi olandesi un po’ pazzi a dirci come si fa… Ecco perché faccio le cose un passo alla volta".