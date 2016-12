David Luiz: "Non sono vergine"

Dopo aver fatto voto di castità, decidendo così di non avere rapporti sessuali fino al matrimonio con la compagna Sara Madeira, David Luiz precisa che si tratta semplicemente di una scelta d'astinenza, visto che in passato ha avuto altre storie con altre ragazze: "La gente non fa altro che spettegolare chiedendosi se ho mai fatto l'amore - dice nel corso di un'intervista -. Ebbene sì, non sono vergine, ho già avuto altre fidanzate nella vita".