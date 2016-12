Darmstadt, lo stadio cambia nome in onore del tifoso morto di cancro

Quando l'affetto dei tifosi viene prima dei contratti di sponsorizzazione. Il Darmstadt, club di Bundesliga, ha annunciato che per la stagione 2016/2017 il suo impianto di gioco cambierà nome in "Jonathan Heimes Stadion am Boellenfalltor", in memoria appunto di Jonathan Heimes, tifoso morto di cancro a soli 26 anni. La decisione è arrivata in accordo con l'azienda farmaceutica Merck, che dal 2014 detiene i diritti di sponsorizzazione dello stadio.