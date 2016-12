Dario Fo, l'omaggio dell'Inter

Anche l'Inter rende omaggio a Dario Fo, tifoso nerazzurro: "Trovare una dimensione a Dario Fo è impossibile - si legge sul sito ufficiale - Autore, scrittore, attore, cantante, poeta, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. Lo ricordiamo semplicemente come un grandissimo italiano e siamo orgogliosi di omaggiarlo da interisti". "Quando sento Inter ho ancora un'emozione e questo lo devo indicare come qualcosa che in certi momenti mi fa soffrire perché penso all'allegrezza della gioventù quando vedevo la mia squadra giocare - aveva raccontato Fo - Ora sono uno che galleggia e ogni tanto si affaccia a vedere come va".