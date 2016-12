Dani Alves si candida: “Pronto per essere il capitano del Brasile”

Con l'addio di Dunga e l'arrivo di Tite sulla panchina del Brasile, si apre un nuovo ciclo per la nazionale verdeoro e uno degli elementi cardine sarà sicuramente Dani Alves , che dal ritiro di Quito ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Ecuador: "Io nuovo capitano della Seleçao? Mi sento pronto - ha detto il neo juventino - non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità".

