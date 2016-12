Dani Alves, infortunio alla coscia: Inter a rischio

La Champions League lascia strascichi anche dal punto di vista fisico. Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, Dani Alves ha subito un trauma contusivo alla coscia sinistra durante la partita contro il Siviglia e la sua condizione dovrà essere valutata dallo staff medico del club. "Il giocatore - si legge nel comunicato - sarà monitorato nelle prossime ore e valutato giorno per giorno". La sua presenza a San Siro sembra in dubbio.