Dani Alves attacca il Barcellona: "Non sono stato trattato come meritavo"

Qualcosa si è rotto tra Dani Alves e il Barcellona. Dopo sette stagioni in maglia blaugrana, il terzino brasiliano non si sente più gratificato come un tempo. "Non parlo della conversazione avuta con il presidente per educazione. Non ho ancora deciso cosa fare, ma il club non mi gratifica come merito", ha detto in una conferenza stampa chiarificatrice. Parole che fanno capire come le cose tra l'esterno e la dirigenza, non vadano a gonfie vele.