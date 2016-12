Dalla Spagna: pressioni agli arbitri per favorire il Real nel prossimo "Clasico"

Un terremoto rischia di sconvolgere la Liga . Come riportano con grande evidenza i quotidiani catalani "Sport" e "Mundo Deportivo", un guardalinee, che ha chiesto di rimanere anonimo, avrebbe denunciato un tentivo di corruzione degli arbitri per favorire il Real Madrid nel prossimo "Clasico" contro il Barcellona , in programma il 21 novembre. Non si tratterebbe dell'unico caso di "pressioni" ai fischietti. Sulla vicenda indaga anche la Guardia Civil.

Il guardalinee, tra i pre-designati per il match, sarebbe stato in contatto con uno degli arbitri, che gli avrebbe detto che il comitato arbitrale avrebbe messo pressione su di loro per favorire i Blancos. Uno dei membri dello stesso comitato, José Angel Jimenez Munoz de Morales, è accusato di aver chiamato l'assistente in questione per mettergli ulteriore pressione una volta capito che non sarebbe stato interessato a "eseguire" la richiesta di andare contro il Barcellona. "Non so da dove escano queste cose. Mi pare kafkiano", si è difeso. Nella denuncia è indicata anche la "strategia" consigliata per condizionare il match a favore del Real: lasciare che le decisioni più controverse venissero prese dal guardalinee e non dal direttore di gara, sul quale sono concentrate le attenzioni dei media.