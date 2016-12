Dalla Spagna: "Piqué e Shakira ricattatati per un video hard"

La notizia è rimbalzata in rete nelle ultime ore: secondo Diario Vasco, un periodico spagnolo, Shakira e il difensore del Barcellona Piqué sarebbero stati ricattati da un ex dipendente per un privatissimo video hard girato dai due. Per evitare la pubblicazione della clip, l'estorsore avrebbe richiesto un'ingente somma di denaro. La coppia non ha confermato né smentito: per il momento, quindi, si parla solo di indiscrezioni.