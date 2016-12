Dalla Spagna: Del Piero ds del Maiorca

Sbatti Alex Del Piero in prima pagina, magari sotto all'ex compagno di squadra Zidane. A farlo è "Marca", che annuncia il passaggio di "Pinturicchio" al Maiorca , come ds al posto di Miguel Angel Nadal, zio del fenomeno del tennis Rafa. La voce arriva dalla Spagna a poche ore dall'acquisizione del club da parte di una cordata con a capo il proprietario dei Phoenix Suns, Robert Sarver, e l'ex stella Nba, Steve Nash. Guarda caso grande amico di Del Piero.

E proprio l'ex giocatore di Lakers e Mavericks avrebbe parlato con Alex per convincerlo ad accettare il nuovo ruolo e riportare la squadra delle baleari nella Liga (attualmente milita in Segunda Division). Del Piero, che ha lasciato il ruolo di giocatore dopo le esperienze in Australia e India, si è riciclato in commentatore tv in attesa di decidere cosa fare da grande. E il progetto americano di Nash potrebbe convincerlo a lasciare il microfono per la scrivania.