Dalla Russia: "Capello pronto a dimettersi"

11:36 - L'avventura di Fabio Capello sulla panchina della Russia sembra ormai al capolinea. Secondo i media locali, infatti, dopo la sconfitta con l'Austria, Don Fabio avrebbe già notificato alla Federazione le sue intenzioni di dimettersi. Il tecnico italiano, già ai ferri corti per il mancato pagamento dell'ingaggio, avrebbe agito senza sbattere la porta ma con il consenso ad andarsene con una penale molto più bassa di quella prevista dal contratto.

Per chiarire la situazione il Sport Express, il principale quotidiano sportivo russo, non usa giri di parole e titola "Valigia, stazione...". "Ormai i rapporti tra il tecnico italiano e la nazionale russa non possono cambiare perché i giocatori hanno perso fiducia in Brasile nella magia di don Fabio e non hanno potuto credere di nuovo in questa magia - prosegue il giornale -. Lo stesso allenatore non è capace di dire la verità sul gioco della sua squadra neppure a se stesso, questo significa che è arrivata l'ora delle dimissioni". "Il problema ricade su quelle persone che si sono affrettate a firmare un nuovo contratto di 4 anni (lo scorso gennaio, ndr) prima che lui facesse un primo torneo importante con la nazionale", prosegue il quotidiano, che poi raccoglie anche la delusione del ministro dello sport russo. "Il risultato della partita e il gioco non possono soddisfare nessuno - ha spiegato Vitali Mutko -. Dobbiamo prendere decisioni di cardinale importanza".



Parole pesanti, che sembrano allontanare ulteriormente il tecnico italiano dalla panchina russa. Capello è uno degli allenatori più pagati al mondo (circa 8 mln di euro all'anno), dopo il flop ai mondiali brasiliani è finito nel mirino di stampa, tifosi e mondo politico, che lo accusano di avere un contratto principesco senza portare risultati. Da cinque mesi il tecnico friulano però non percepisce lo stipendio: ufficialmente l'unione calcistica russa sostiene che non ci sono soldi per pagarlo.