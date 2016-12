Dalla difesa a Kovacic, l'Inter non trova una sua identità

Il compito di Roberto Mancini, accontentato in tutto in questo mercato (è vero, manca ancora un esterno di attacco, ma arriverà), è quello di dare gioco e carattere a un gruppo apparso spaesato dai continui cambiamenti. Ma andiamo con ordine. La difesa: il Trofeo Tim ha confermato i problemi della retroguardia interista. Cambiano gli interpreti, ma non si migliora. Mancini deve trovare una soluzione in questo reparto per dare compattezza alla squadra. I cambi di moduli: sono stati provati il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 4-4-2. Tanti. Così non si crea identità e i giocatori non possono imparare i meccanismi chiesti dal tecnico. Problema attacco: si segna poco. Se si ferma Icardi, allora sono problemi. In avanti arrivano pochi palloni ed è infatti in mezzo al campo il problema più grande di questa Inter. La posizione di Kovacic non è chiara. Il croato una volta gioca come trequartista, un'altra come interno e un'altra ancora come regista. Ma nel Trofeo Tim, contro il Milan, ha iniziato da esterno. Così un giocatore non cresce perché non si sente valorizzato. Infine, l'inserimento dei nuovi va a rilento. Kondogbia, pagato tantissimo a giugno e strappato proprio al Milan, deve ancora trovare il ritmo. E in panchina ci sarebbe un certo Gnoukouri che, per dirla alla Mancini, "se giocasse nel Porto varrebbe 35 milioni di euro".