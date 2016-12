Dall'Inghilterra: il Real Madrid vuole riportare in Spagna Sergio Aguero

Il Kun Aguero potrebbe tornare a Madrid, ma non più sponda Atletico. Il bomber del Manchester City potrebbe lasciare l'Inghilterra per vestire la maglia del Real, nonostante abbia un contratto con scadenza 2019. Come svela il Mirror, Florentino Perez vorrebbe riportare il giocatore in Spagna a giugno, ma pesa la sanzione Fifa che ha bloccato il mercato delle Merengues per le prossime due sessioni.