Dall'Inghilterra: Conte-Chelsea è fatta

24 febbraio 2016 DallʼInghilterra: Conte-Chelsea è fatta Il ct azzurro avrebbe già raggiunto un accordo con i Blues. Tavecchio: "Per noi non cambia niente"

In Inghilterra non hanno dubbi: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Chelsea. Il ct azzurro e i Blues avrebbero già raggiunto un accordo e a breve ci sarà un incontro tra le parti per chiudere la trattativa sulla base di un triennale. "Abramovich vicino al ct dell'Italia per la panchina del Chelsea", si legge su 'The Independent'. "Il Chelsea si muove su Conte", scrive 'The Sun'. Conte avrebbe anche già dato indicazioni di mercato ai Blues.

Ieri sera, in tribuna allo Juventus Stadium per assistere a Juve-Bayern, c'erano da una parte Conte e dall'altra Michael Emenalo, dt del Chelsea. Ma i due non avevano bisogno di parlarsi ancora, o comunque in questa occasione. I tabloid inglesi riferiscono infatti di due incontri già avvenuti a Londra con i rappresentanti dei Blues. Secondo quanto riferisce il 'Daily Express', l'attuale ct azzurro avrebbe anche già avanzato delle richieste: vorrebbe portare con sè il ds della Roma Walter Sabatini. Secondo il 'Daily Mirror' Abramovich potrebbe annunciare l'arrivo di Conte già entro fine mese. Abbandonate le piste che portano ad Allegri, Simeone e Pellegrini.

GLI INGLESI: ANNUNCIO IMMINENTEE la stampa inglese non si ferma qui. E il Sun scrive che Federico Pastorello -procuratore di Conte- già domani è atteso a Londra per definire i dettagli del contratto del suo assistito. Accordo di tre anni, con stipendio da top manager: questa la promessa di Marina Granovskaia, la potentissima plenipotenziaria, assistente di Roman Abramovich. E gIà entro la fine della settimana potrebbe arrivare la firma di Conte, convinto a scegliere il Chelsea anche dai poteri straordinari che gli verranno conferiti. Ovvero la scelta dei collaboratori e l'ultima parola sul mercato. Insomma, carta bianca per ricostruire la squadra oggi affidata all'olandese Guus Hiddink.