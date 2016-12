Dall'Argentina, Messi torna in Nazionale

Messi può cambiare idea e tornare in Nazionale . L'indiscrezione arriva da Olé: l'argentino dovrebbe essere regolarmente inserito nell'elenco dei convocati dal nuovo ct Edgardo Bauza . Il tecnico andrà in Spagna nei prossimi giorni per portare a termine la sua missione, in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2018 in Russia. Messi aveva detto addio alla Nazionale dopo il ko col Cile nella finale di Coppa America.

"Per me è finita. Ci sono state quattro finali e non mi sono bastate per vincere. Ci ho provato. Era la cosa che desideravo di più, ma non ci sono riuscito, quindi penso che sia finita", le dichiarazioni di Messi il 27 giugno. Un epilogo clamoroso per un giocatore che nell'Albiceleste ha sempre rincorso il mito di Maradona.