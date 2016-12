Dal rischio esonero al secondo posto: la metamorfosi vincente di Zenga

Soltanto poco più di un mese fa ha rischiato di essere già esonerato , ma con la vittoria di ieri sul Bologna Walter Zenga si è preso una bella rivincita. Dopo tre giornate di campionato, la Sampdoria è seconda a 7 punti (in compagnia di altre 5 squadre), a 2 lunghezze dall'Inter. Il 30 luglio perdeva in casa 4-0 contro il Vojvodina , attirando su di sé numerose critiche. Invece, oggi Zenga si ritrova anche ad avere il miglior attacco della serie A.

Il giusto premio per un tecnico che ha sempre creduto nel suo lavoro e nella sua squadra . Sono così dimenticate critiche, voci di esonero e malumori per il ritorno di Cassano . Tutto archiviato grazie alle due vittorie e al pareggio conquistati in tre gare. E la Sampdoria continua a regalare spettacolo grazie a Soriano, Eder e Muriel . I primi due, nell'ultimo giorno di mercato, avevano rischiato di salutare Genova . Ma alla fine sono rimasti, per la felicità di Zenga.

E CASSANO TORNA IN GRUPPO

E nella Samp seconda in classifica, che si gode il momento e sogna quel che sarà, ecco la notizia della settimana: la "prima" di Antonio Cassano in gruppo, il primo allenamento in collettivo di Fantantonio. Accade oggi a Bogliasco, a suo modo è un evento, vedremo se per Cassano ci sarà anche lo spazio partita alla prossima, Torino-Samo. Non facile scalare la classifica delle preferenze di Zenga, in questo momento. Ma Cassano, si sa, è capace di tutto.