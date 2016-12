Dal prato alla Panda: a Coverciano è tutto azzurro

Mentre l'Italia prepara l'Europeo in Francia, Coverciano si tinge di azzurro. Sul campo dove la Nazionale è in ritiro, che per l'occasione è diventato completamente azzurro, è stata presentata oggi la nuova Pandazzurri di Fiat , top sponsor della Nazionale: "Fiat rappresenta l’Italia, come la Nazionale - ha detto Carlo Tavecchio , presidente della Federcalcio - ed è un rande orgoglio metterli assieme. Io le Fiat le ho prese tutte, ma quella cui sono rimasto più affezionato è stata la Panda".

Pensata per celebrare Euro 2016, la limited edition è disponibile con livrea azzurra, bianca o rossa come le magliette della Nazionale e potrà essere personalizzata con gli sticker con numerazione 1, 10 o 21. L'auto sfoggia sulla fiancata, nella parte anteriore, lo stemma tricolore adottato dalla FIGC, completo delle quattro stelle d'ordinanza relative ai quattro Mondiali vinti. Altra peculiarità è il logo Fiat su campo azzurro adottato per i cerchi in lega. All'interno i sedili presentano rivestimenti con tema che richiamano la rete delle porte mentre le cinture di sicurezza sono rigorosamente tricolori. La plancia e la razza centrale del nuovo volante sono in un inedito color titanio. Anche i tappetini sono specifici del modello e riportano la scritta Pandazzurri.