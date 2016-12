Da Toni a Klose: giocano in Serie A i "vecchietti" del gol

Che l'Italia non sia un paese per giovani è un luogo comune che il campionato di Serie A tende, spesso, a confermare. Impossibile, poi, non fare una riflessione il giorno dopo l'addio al calcio, con gol di Luca Toni, in un weekend nel quale ancora una volta Francesco Totti ha illuminato la Roma con le sue giocate. C'è un dato, sorprendente fino ad un certo punto, che fotografa bene il momento del calcio europeo. Prendendo in considerazione i primi 5 campionati (Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League) in questa stagione e selezionando i 10 giocatori più anziani andati in gol, ben 6 militano nel campionato italiano. Si tratta di Toni e Totti, appunto, e di Pellissier, Brienza, Di Natale e Klose.