Da Lentini a Vidal: quando il fuoriclasse si schianta in auto

18:00 - Auto di lusso, le più potenti possibili. E’ il sogno di ogni adolescente, qualcosa che per il calciatore di alto livello si materializza in fretta, forse troppo. Ferrari, Porsche, Aston Martin, Bentley, Lamborghini sono i marchi più diffusi. Una cavalleria esagerata, spesso difficile da gestire per chi è un fenomeno a tirare calci a un pallone, ma lo è assai meno al volante. Arturo Vidal è l’ultimo di una serie di miracolati, ragazzi che correvano troppo e hanno picchiato duro. Gioielli ridotti a rottami fumanti, tanta paura, ma solo qualche graffio. Prima di Vidal era toccato a Keita accendere un cero. Sette mesi fa – in piena notte - il talentino della Lazio ha disintegrato una Lamborghini Gallardo. Contro un albero era finita la corsa della Ferrari di Niang, che a 19 anni un mostro del genere non l’avrebbe potuto nemmeno guidare. Sempre con una Ferrari si schiantò Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester. Alla categoria dei recidivi appartiene Martin Caceres. Nel 2013 il difensore della Juventus si procuro una profonda ferita alla testa conseguenza di un botto sulle strade di Torino. Un anno più tardi Caceres ha concesso il bis a Montevideo, dopo l’uscita dell’Uruguay dai mondiali brasiliani. Cinque anni fa rischiò grosso Luca Toni, bomber di razza, sbattendo in autostrada. Solo un paio di bottarelle invece per Mario Balotelli distribuite tra il bresciano e Manchester. Aveva appena 24 anni Gianluigi Lentini quando, il 2 agosto del 1993, perse il controllo della sua Porsche sull’autostrada Torino – Piacenza. Andava troppo forte e la macchina montava il ruotino di scorta. Gravi le conseguenze, con il Milan costretto a fare a meno del suo contributo per parecchio tempo. La propensione di questi ragazzi a schiacciare troppo il piede sull’acceleratore fu anche al centro di un’inchiesta di Striscia la Notizia, con gli ormai celebri controlli della velocità appena fuori dai campi di allenamento.

