Da indesiderato a eroe: la rivincita di Sarri

Alla pancia di Napoli, cui il boccone Sarri, troppo rustico, non andava giù, è bastato digerire la congenita diffidenza. O sono bastati, per dirla come in realtà è, i primi risultati positivi, logica conseguenza della più che logica scelta di adattare il modulo ai giocatori e non viceversa. Sarri 'o conquistatore si è preso Napoli e non gliela toglie più nessuno. Lui, il suo gioco arioso e spumeggiante, la sua naturale propensione a non guardare troppo in alto per non ritrovarsi poi a sbattere il muso per terra. Così è normale, dopo un 4-0 spaventoso al Milan, sentirgli dire che pronunciare la parola scudetto è una bestemmia. E non stupisce affatto che anche in una notte come quella di San Siro prevalga il suo senso critico: "Siamo quelli che hanno perso punti a Empoli e Carpi". Come dire, bravi ma non bravissimi. Non perfetti, perché, ha spiegato, bisogna difendere diversamente. E giù a sciorinare movimenti, manifestare pensieri, esibire, senza spocchia, cultura calcistica. Con Sacchi lì ad ascoltare come uno che si sta specchiando.