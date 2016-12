Da Capello a Cannavaro, i 10 possibili ct. Con le preferenze

A chi sarà affidato il dopo-Conte? Piccola guida sui papabili della panchina della Nazionale, seguendo (anche) una linea che Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B e consigliere federale, ha enunciato: "Il prossimo ct dovrà durare dieci anni". Un progetto di lunga durata, cioè stato nella tradizione italiane per 30 anni: da Valcareggi a Vicini e Sacchi, passando per il ct di più lungo respiro, il mitico Enzo Bearzot.

Fabio Capello - Ha 70 anni, fino alla scorsa estate ha guidato la Nazionale russa. Non si discutono competenze e carisma. L'età non conta, nel suo caso.

Roberto Mancini - 52 anni, legato all'Inter fino al 30 giugno 2017. E, a quanto pare, fortemente decisivo a restare nel club nerazzurro. Due anni fa era in lizza con Antonio Conte. Un giorno, ha detto, mi piacerebbe allenare la Nazionale. Oggi no.

Roberto Donadoni - E' alla guida del Bologna, un miracolo di gestione in tre mesi e mezzo. Ha allenato la Nazionale dal 2006 al 2008 e ha il profilo del perfetto ct. Anche per l'esperienza azzurra accumulata.

Claudio Ranieri - Il miracolo del Leicester, la più grande (bella) sorpresa del calcio europeo. A 65 anni, Ranieri si è rimesso in prima fila. E la Nazionale pensa anche a lui. Ma se dovesse conquistare la Premier...

Walter Mazzarri - A giugno scade il suo contratto con l'Inter. Sarà libero di muoversi e il suo agente, da tre mesi, mette in vetrina il suo nome. A 55 anni ha il diritto di inseguire la Nazionale.

Fabio Cannavaro - Sarebbe la scelta giovane: coi rischi del caso, ma forse vale la pena correrli. Cannavaro ha 43 anni, è il capitano dell'Italia Mondiale 2006, nonché Pallone d'oro.. Ma esperienza di panchina al minimo.

Eusebio Di Francesco - E' uno dei tecnici del momento, col suo Sassuolo. Su di lui (anche) gli occhi del Milan. A 46 anni, sarebbe perfetto per il decennio illustrato da Abodi. Anche se alla Nazionale serve, anche, un profilo di esperienza internazionale.

Alberto Zaccheroni - Dopo Milan, Inter e Juventus, la Nazionale chiuderebbe il quadro della sua lunga carriera. A 63 anni, dopo i successi come ct del Giappone, ha scelto un club cinese. Non gli mancano qualità vincenti: da ct, appunto.

Francesco Gudolin - E' sulla panchina dello Swansea, e da sempre cerca una panchina che lo consacri: una grande, o la Nazionale. 61 anni, non è fra i primi della lista.

Giampiero Ventura - Un posto in azzurro a 68 anni? Sarebbe il massimo, forse anche troppo. Circola anche il suo nome.