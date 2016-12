Da Berti a Salah, i "traditori" della Viola

Firenze fa rumore, addirittura guerriglia nel 90 per il passaggio di Roberto Baggio all'odiata Juve. Quando il Divin Codino torna a casa può calciare un rigore in un'arena. Ma - come preannunciato - cede il dischetto. Tira e sbaglia De Agostini, vince la Viola. Vince Baggio, che durante la sostituzione riceve e indossa un dono speciale (la sciarpa)... Ascia di guerra sotterrata.



Nel 2001 tocca a Batistuta, che divide una città. Fiorentina-Roma viene giocata di lunedì per evitare un altro caso Baggio. Come Berti, Batigol, che all'andata aveva segnato e quasi pianto, è un fantasma.



La maledizione sull'ex non tocca Riccardo Montolivo. Che non rinnova con la Viola nel 2012, torna un anno dopo a Firenze vestito di rossonero. Bordata di fischi che non lo fermano: pallone recuperato ai 25 metri e gol. Odi et amo. Firenze sa amare. Ma se si sente tradita non perdona