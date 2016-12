Da Barcellona denunciano: Real sotto indagine Fifa, rischio blocco mercato 

12:21 - Barcellona senza mercato - in entrata - per tutto il 2015. Così ha stabilito la Fifa. Così è stato deciso dopo la condanna per il caso legato ai trasferimenti illegali nella cantera blaugrana. Ora la stessa sorte potrebbe toccare al Real Madrid. Chi lo dice? Non la Fifa, per il momento almeno. Lo sostiene la stampa catalana - che caso! -, lo denuncia il quotidiano Sport. Fosse vero, qualcosa di veramente clamoroso: stesso "reato", stessa punizione. I due club più importanti di Spagna - e forse del mondo - senza possibilità di operare sul mercato.



Per ora però - sia chiaro - è conclamata solo la realtà che riguarda il Barcellona, per quanto concerne i merengues siamo ancora alle supposizioni. Ripetiamo, di marca catalana. Di certo c'è - così scrive Sport - che la Fifa sta indagando su presunte illegalità nel tesseramento di minori nelle giovanili dei blancos e soprattutto nelle società satellite. Un’inchiesta ufficiale cui il club di Florentino Perez ha prontamente reagito contanttando subito i responsabili delle varie squadre affiliate per chiarimenti. Indagine dunque in corso, presto per parlare di condanne. Evidentemente non per una parte della stampa e del tifo barcelonista.

