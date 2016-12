Da AdL a Galliani, da Immobile a Lavezzi: la lista dei 64 indagati

LA LISTA DELLE 64 PERSONE COINVOLTEProcuratori sportivi:

Alessandro Moggi (procuratore sportivo)

Marco Sommella (procuratore sportivo)

Vincenzo Leonardi (procuratore sportivo)

Riccardo Calleri (procuratore sportivo)

Umberto Calaiò (procuratore sportivo)

Leonardo Rodriguez (procuratore sportivo)

Fernando Hidalgo (procuratore sportivo)

Alejandro Mazzoni (procuratore sportivo)

Edoardo Rossetto (procuratore sportivo)



Dirigenti:

Antonio Percassi (presidente Atalanta)

Luca Percassi (amministratore delegato Atalanta)

Claudio Garzelli (ex direttore generale del Bari)

Giorgio Perinetti (direttore sportivo del Venezia)

Luigi Corioni (ex presidente del Brescia)

Gianluca Nani (direttore sportivo dell'Al-Jazira)

Sergio Gasparin (dirigente sportivo)

Pietro Lo Monaco (dirigente sportivo)

Igor Campedelli (vicepresidente dell'Olhanense)

Maurizio Zamparini (presidente del Palermo)

Rino Foschi (direttore area tecnica del Cesena)

Daniele Sebastiani (presidente del Pescara)

Andrea Della Valle (vicepresidente della Fiorentina)

Oronzo Corvino (dirigente sportivo)

Alessandro Zarbano (amministratore delegato del Genoa)

Enrico Preziosi (presidente del Genoa)

Luciano Cafaro (amministratore unico Grosseto)

Jean Claude Blanc (ex presidente Juventus)

Alessio Secco (ex direttore sportivo Juventus)

Claudio Lotito (presidente Lazio)

Marco Moschini (dirigente sportivo)

Renato Cipollini (amministratore delegato Lecce)

Aldo Spinelli (presidente Livorno)

Adriano Galliani (amministratore delegato del Milan)

Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli)

Tommaso Ghirardi (ex proprietario del Parma)

Pietro Leonardi (direttore generale del Latina)

Pasquale Foti (presidente della Reggina)

Eduardo Garrone (ex presidente della Sampdoria)

Marino Umberto (dirigente sportivo)

Massimo Mezzaroma (ex presidente del Siena)

Roberto Zanzi (dirigente sportivo)

Giovanni Lombardi Stronati (ex presidente del Siena)

Francesco Zadotti (ex presidente Ternana)

Sergio Cassingena (ex presidente Vicenza)

Massimo Masolo (ex presidente Vicenza)

Dario Cassingena (amministratore delegato del Vicenza)



Giocatori:

Gustavo German Denis (Atalanta)

Quintero (Rennes)

Adrian Mutu (Asa Tirgu Mures)

Ciro Immobile (Torino)

Matteo Paro (Crotone)

Hernan Crespo (allenatore del Modena)

Pasquale Foggia (ex giocatore)

Antonio Nocerino (Milan)

Marek Jankulovski (ex giocatore)

Cristian Chavez (Pas Giannina)

Inacio David Fideleff (Nacional)

Ivan Ezequiel Lavezzi (Paris Saint Germain)

Gabriel Paletta (Atalanta)

Emanuele Calaiò (Spezia)

Cristian Molinaro (Torino)

Rios Pavon (ex calciatore)

Diego Alberto Milito (Racing Avellaneda)