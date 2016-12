Cuadrado, il Chelsea e quel "muro" da 7 milioni

20:53 - Chelsea e Cuadrado, si va avanti. Montella ha detto: "Cuadrado non si muove a gennaio". Giusta esigenza. Ma José Mourinho insiste. Alessandro Lucci, procuratore del fiorentino, ha parlato coi dirigenti del club inglese capire se i Blues sono intenzionati a pagare la clausola di riscatto di 35 milioni.

In queste ore, si continua a discutere. Nel dettaglio, la differenza è di 7 milioni. Non poco. Ma non è detto che qualcosa possa cambiare prima della chiusura del mercato. L'affare sembra complicato, ma non si escludono clamorosi sviluppi. Quando Mourinho dà indicazioni, è dura dirgli di no. Ma anche la volontà di Montella vale qualcosa (molto). E se non ci saranno strappi improvvisi, Cuadrado e la Fiorentina rimarranno insieme: almeno fino a giugno.

Intanto stanno facendo il giro del web le immagini che ritraggono Pepito Rossi sul campo, di corsa e col pallone fra i piedi. Non che il ritorno di Pepito sia imminente, ma non è nemmeno lontano. E comunque, bentornato al campione della Fiorentina e della Nazionale. A presto.



