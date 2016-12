Cska, Berezutski e Slutski "Sarà diversa dall'andata"

14:53 - "Sarà del tutto diverso dalla gara d'andata, match come quelli capitano a tutti, è capitato anche alla Roma col Bayern". Il difensore del Cska Berezutski avverte i giallorossi alla vigilia della sfida di Champions. "Precauzione speciale per Totti? Tutti gli attaccanti della Roma ci hanno creato problemi"."Ci giochiamo la nostra chance - ha detto il tecnico Slutski - La partita di domani dimostrerà se siamo riusciti a lavorare sugli errori".

"Non eravamo e non siamo i favoriti del girone ma ora che abbiamo questa chance vogliamo sfruttarla - ha detto l'allenatore del Cska Slutski - Rivedere la nistra tattica per via delle loro assenze? Direi che tra i difensori principali non giocano solo Torosidis e Maicon. Tutti gli altri, come Manolas, Astori e Cole, che hanno giocato contro di noi a Roma, sono a disposizione. Non penso che il cambiamento di una posizione nella linea della difesa varierà sostanzialmente il nostro modulo di gioco in attacco". Slutski non si è sbilanciato sulla squadra del girone con cui è più difficile giocare: "E' dura con tutte e tre, sono tra i migliori club d'Europa".



Dal canto suo per battere i giallorossi Berezutski non confida nel freddo: "Ogni volta si solleva questo problema, ma qui a Mosca sono venute altre squadre che non hanno mai visto la neve, come il Porto, e non mi pare che il gelo ci aiuti troppo".