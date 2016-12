Crotone-Pescara 2-1: Palladino e Ferrari firmano il sorpasso

LA PARTITAUna vittoria, la seconda in Serie A, che vale tantissimo. Il Crotone vince lo scontro diretto contro il Pescara e opera il sorpasso in classifica con una partita attenta, organizzata, sicuramente non spettacolare ma cinica quanto basta per muovere la classifica. Le emozioni sono arrivate praticamente tutte negli ultimi dieci minuti dopo il momentaneo pareggio di Campagnaro, ma la voglia con cui i ragazzi di Nicola hanno trovato il gol vittoria poco dopo ha punito un Pescara come sempre padrone del possesso palla ma praticamente mai pericoloso e deconcentrato nelle retrovie. Tre punti che rianimano le speranze salvezza del Crotone e affondano, sempre in attesa di un attaccante, quelle di Oddo.



Che la giornata del Pescara non fosse delle più semplice nonostante l'importanza vitale della posta in palio lo si è capito dopo pochi minuti e con protagonista Simone Pepe, l'uomo scelto dal tecnico abruzzese per dare peso all'attacco. L'ex juventino al 9' ha sprecato una bella palla dal limite, poi ha dovuto alzare bandiera bianca arrendendosi nuovamente ai problemi muscolari, scombussolando ulteriormente la tattica pescarese. La svolta del match però arriva al 24' con il fallo di mano (definiamolo generoso) di Campagnaro in area che vale il rigore che Palladino, dopo una breve discussione con Trotta, realizza facilmente. La reazione del Pescara arriva a tratti, si concretizza nel possesso palla sterile ed orizzontale che non porta pericoli a Cordaz fino a un minuto prima dell'intervallo quando Campagnaro, ancora lui ma questa volta in positivo, causa il rigore per i suoi che puntualmente Memushaj sbaglia. Bravo Cordaz a rimanere fermo a lungo e a parare il secondo rigore consecutivo dopo quello di Niang, meno lucido l'albanese che ha confermato la maledizione dal dischetto del Pescara: 0 realizzazioni su 3 tentativi in questa stagione.



Nella ripresa la rivoluzione tattica di Oddo non porta ai frutti sperati anche perché Aquilani, entrato in campo a inizio partita per Pepe, a un quarto d'ora dal termine si è visto sventolare un cartellino rosso per somma di ammonizioni, costringendo il Pescara a uno spregiudicato 3-4-2. All'80' però Capezzi fa altrettanto in mezzo al campo ristabilendo la parità e permettendo due minuti dopo a Campagnaro, sì sempre lui, di trovare l'insperato pareggio. Divisione della posta in palio che dura però qualche secondo. Nell'azione successiva Zampano atterra Stoian al limite e sulla punizione dalla sinistra susseguente arriva il colpo di testa imperiale di Ferrari che vale gioco, partita e incontro. Tre punti di una pesantezza incredibile e che a fine campionato potrebbero valere ancora di più.