Crotone-Bologna 0-1: Dzemaili condanna i calabresi

Vittoria in trasferta per il Bologna di Donadoni nel primo anticipo della ventesima giornata di Serie A. I rossoblù hanno inflitto la quattordicesima sconfitta al Crotone, che resta ultimo a 9 punti in classifica dopo lo 0-1 dello Scida. Buon primo tempo per i calabresi che hanno pagato la sterilità offensiva nel secondo tempo, puniti già al 51' dal destro vincente di Dzemaili. Con i tre punti gli emiliani salgono a quota ventitré in classifica.