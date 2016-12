17 settembre 2015 Crociato rotto per Rafinha, Nainggolan si scusa su Twitter Il mediano indonesiano risponde alle critiche del web e della stampa spagnola dopo il duro intervento sul laterale blaugrana. E il Barcellona propone il rinnovo fino al 2021

E' entrato in campo al minuto numero 61, è uscito quattro giri di orologio dopo. Il Roma-Barcellona di Rafinha è tutto racchiuso in quei 240 secondi, prima del tackle di Nainggolan che l'ha costretto a lasciare il campo in barella. Un intervento da dietro durissimo, che è costato al mediano indonesiano un cartellino giallo. Ben più salato il conto per l'esterno: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e lunghissimo stop.



FIUME DI POLEMICHEL'infortunio è apparso subito serio e dopo il report medico ufficiale si può parlare di sei mesi di stop per il fratello di Thiago Alcantara. Una grave lesione che lascia in eredità a Luis Enrique un problema di non poco conto, in attesa di un mercato di gennaio che coinciderà anche con la fine del blocco imposto dalla Fifa. Per Radja oggi una notevole dose di polemiche: oltre ai tifosi catalani, che sul web si sono scagliati contro di lui, anche la stampa spagnola ha messo in risalto l'intervento del centrocampista giallorosso, con il quotidiano Sport che gli ha addirittura dedicato la copertina. "Un punto e una disgrazia", l'emblematico titolo del giornale iberico. Un fallo che a molti ha ricordato l'entrata sul mediano del Chievo Mattiello, costretto a stare lontano dal campo per sei mesi e tornato a giocare proprio sabato scorso, contro la Juventus. A parziale difesa di Nainggolan c'è il fatto che si è subito sincerato delle condizioni di Rafinha, una sorta di mea culpa immediato e consapevole di averla fatta grossa. Ma ormai il danno era fatto.

LE SCUSE DI NAINGGOLAN SU TWITTERIl lungo stop cui va incontro Rafinha non ha lasciato indifferente Nainggolan che ha chiesto scusa all'avversario via twitter e augurato a Rafinha un pronto rientro in campo:



Hola @rafinha, lo siento mucho por la mala noticia, no fue mi intención hacerte daño. Espero verte pronto en el campo, un fuerte abrazo! — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 17 Settembre 2015