Croazia, rischio squalifica: niente biglietti ai propri tifosi

Pugno duro della Croazia contro i propri hooligans. La federazione, dopo i recenti episodi, come la svastica disegnato sul campo di Spalato prima del match con l' Italia , che sono costati punti di penalizzazione e multe, ha deciso di non mettere a disposizione i biglietti per le ultime tre trasferte nel girone di qualificazione a Euro 2016 . La Uefa aveva infatti minacciato la squalifica dalla competizione in caso di ulteriori disagi creati.

Presto, fatto. La federazione croata ha deciso di non mettere a disposizione i biglietti per le tre trasferte, in Azerbaigian, Norvegia e Malta, cautelandosi da nuovi problemi.