Croazia, niente tifosi: l'Hajduk non gioca contro la Dinamo Zagabria

15:19 - Salernitana-Nocerina del novembre 2013 venne sospesa dopo 20' a causa di una serie di infortuni sospetti. In Croazia la partita tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato non è proprio cominciata per l'assenza della squadra ospite. Assenza conseguente all'esclusione dei tifosi dell'Hajduk decisa dalle forze dell'ordine. L'ombra degli ultras, dunque, torna ad allungarsi sul calcio croato in occasione di uno dei derby più sentiti dell'intero continente.

Lo scorso anno la partita tra le due squadre era stata sospesa a 5' dal termine per i cori di insulti dei supporter dell'Hajduk contro Zdravko Mamic, proprietario della Dinamo Zagabria. Quest'anno è andata ancora peggio: sul terreno di gioco si sono presentati solamente i giocatori della squadra di casa.