Croazia: l'Uefa apre un'inchiesta per la svastica

La polizia di Spalato ha avviato una "inchiesta urgente" per individuare chi - e come - abbia disegnato una svastica sull'erba del campo. Immediatamente dopo il fischio finale dell'arbitro, una squadra di agenti in borghese ha fatto un sopralluogo e preso campioni di erba, probabilmente trattata con una sostanza chimica, che nei prossimi giorni sarà esaminata al Centro per le analisi forensi di Zagabria. Sabato mattina sono stati interrogati gli addetti di una società privata locale incaricata della manutenzione del campo dello stadio Poljud a Spalato. Per ora è stata sporta denuncia contro ignoti. Intanto sono circolate fotografie dell'allenamento di venerdì della squadra italiana dalle quali si può, anche se molto indistintamente, scorgere il simbolo nazista, divenuto chiaro solo durante l'intervallo e sotto i riflettori.



Secondo il portale d'informazione di Spalato, Dalmatinski, le 84 telecamere di sorveglianza dello Poljud Stadium - che coprono tutti i punti delle tribune ma non il campo - non avrebbero ripreso i colpevoli della svastica, che probabilmente hanno agito giorni prima usando una sostanza chimica con effetto ritardato. Da lunedì scorso lo stadio, gestito dalla squadra Hajduk di Spalto, era in gestione alla Federcalcio croata, organizzatore della partita valida per le qualificazioni all'Euro 2016 in Francia.



"Sarà terribile guardare in faccia i giudici disciplinari (della Uefa, ndr) a Nyon e Ginevra". Così il presidente della Federcalcio croata (Hns), Davor Suker, in una conferenza stampa a Spalato ha commentato quanto accaduto venerdì sera. "Sono tristissimo per i giocatori e gli allenatori, estremamente dispiaciuto che lo spettacolo non sia finito come doveva - ha aggiunto l'ex attaccante -. Spero solo che alla fine non saranno gli hooligans a vincere e chiedo a tutti di proteggere il calcio croato, lo Stato e la città di Spalato".



La Croazia, secondo il regolamento Uefa, rischia infatti grosso: da un'altra serie di partite a porte chiuse, fino all'esclusione dalle competizioni europee. E' l'articolo 14 a regolare le sanzioni per "comportamenti razzisti, discriminatori o di propaganda". Le sanzioni cominciano con la parziale chiusura di settori dello stadio, per passare alla chiusura totale in caso di recidiva, e se si va anche oltre - come nel caso di ieri - si va dalla squalifica del campo alla sconfitta a tavolino, alla penalizzazione e, come extrema ratio, all'esclusione dalle competizioni.



"Saremo puniti severamente, non ci sono dubbi", dice il presidente esecutivo della Federcalcio croata, Damir Vrbanovic, parlando a Spalato della vicenda della svastica in campo. "E' un'operazione calcolata, ora lo Stato ci deve aiutare poiche' abbiamo preso uno schiaffo dagli hooligan, non solo il calcio ma tutto il Paese. L'aggressione al calcio e' stata talmente ben preparata che nessuno di noi ha notato nulla prima della partita".