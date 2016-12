Croazia-Italia, svastica sul campo: un punto di penalizzazione ai padroni di casa

Mano leggera della Uefa contro la Croazia in relazione alla svastica apparsa sull'erba dello stadio durante la partita contro l'Italia a Spalato. La nazionale croata è stata sanzionata con un punto di penalizzazione per le qualificazioni a Euro 2016, due partite senza tifosi e 100 mila euro di multa. La punizione "per comportamento razzista" è stata notificata a Zagabria da parte della Commissione disciplinare della Uefa.