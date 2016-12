Croazia-Italia, Conte: "Preparati per fare una grande partita"

Passata la Champions è ora di pensare all' Italia e all' Europeo del 2016 . Gli azzurri giocheranno in Croazia una sfida cruciale: "Stiamo lavorando per fare una grande gara - ha dichiarato Conte -. Valuterò quante energie hanno speso gli juventini". Proprio alla Juve un complimento speciale: "Pensavo ci volesse di più per arrivare in finale, tempi accorciati grazie ai giocatori, Allegri e società". Sul suo futuro: "Porterò a termine il mandato".

Proprio la stagione europea dei club italiani ha fatto sorridere il ct: "Juventus in particolare, ma anche Napoli, Fiorentina e Torino sono state protagoniste. E' stato un anno positivo a livello di club e spero sia il punto di partenza per tornare ai fasti di un tempo. La Juventus ha fatto una grande stagione, sapevo benissimo della sua forza ma per certi versi mi ha sorpreso l'approdo in finale. Sono stati bravi ad accorciare i tempi, merito dei giocatori, Allegri e della società". Proprio sull'impiego degli juventini in Croazia Conte ha qualche dubbio: "Barzagli era inutile rischiarlo, mentre Marchisio dovrei averlo a disposizione per Spalato. Pirlo? Non credo che pensi di lasciare la Nazionale o di andare via dall'Italia, non mi ha detto nulla. E' un calciatore che per qualità e carisma terrò sempre in considerazione".

In Croazia c'è in palio il primo posto nel girone di qualificazione a Euro 2016: "Ci stiamo preparando per fare una grande partita - ha ribadito il ct -. Dobbiamo conquistare l'Europeo, loro sono molto forti e l'hanno dimostrato a San Siro. Stiamo lavorando molto e bene su un sistema di gioco diverso, va cucito l'abito più adatto ai miei giocatori. Il 3-5-2 è un buon modulo, ma dovremo avere delle alternative valide per il futuro . Io comunque ho intenzione di portare a termine il mio mandato, sono contento della mia strada e cercherò di fare il meglio".

Questa conferma è dovuta alle continue voci di impiego part-time in un club: "Ho un contratto con la Figc. mi hanno accostato a diverse squadre ma l'idea di lasciare la Nazionale non mi ha mai sfiorato. Allegri ha fatto benissimo, ma anche Sarri ha fatto un campionato sopra le righe. Bene anche Iachini, Gasperini e Mihajlovic".

Infine un riferimento alla vicenda del calcioscommesse: "E' una cosa molto dolorosa per me. Mi auguro che quanto prima si chiarisca la mia posizione. Ho fiducia in questo, mi hanno anche perquisito casa. Qualcuno un giorno dovrà darmi delle spiegazioni, sono quattro anni che va avanti questa vicenda".