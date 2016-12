Croazia-Italia, Barzagli e Zaza lasciano il ritiro della Nazionale. C'è Acerbi

euro 2016 Croazia, Modric non ci sarà contro lʼItalia

Niente gara contro l'Italia, il 12 giugno a Spalato valida per le qualificazioni europee, per Luca Modric. Il centrocampista del Real Madrid non ha recuperato: "Ho parlato con Luca e non è pronto per giocare. Probabilmente neanche per un allenamento completo", il pensiero del ct Niko Kovac. Modric si era infortunato...