Croazia: esonerato il ct Niko Kovac

14:58 - Nico Kovac non è il più il commissario tecnico della Croazia. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio locale, Davor Suker. Kovac paga il pari contro Azerbaigian e il ko con la Norvegia, che hanno relegato la Nazionale al terzo posto del gruppo dell'Italia e quindi a rischio playoff, e un rapporto ormai logoro con diversi calciatori. Il successore, che non sarà uno straniero, sarà nominato il 22 settembre.

E' stato Davor Suker a spiegare i motivi dell'addio: "Nel calcio contano i risultati. Con decisione unanime abbiamo deciso di esonerare Kovac e tutto il suo staff. Non abbiamo ancora parlato di candidati, sappiamo che per il popolo croato è molto importante partecipare all'Europeo. Non abbiamo soldi da buttare via, il nuovo ct sarà un allenatore croato. Non è normale che eravamo primi e ora addirittura terzi".



Il successore di Kovac molto probabilmente sarà Ante Cacic, attuale allenatore della Lokomotiv Zagabria, che ha l'appoggio del direttore generale della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic, uno dei membri del comitato direttivo della nazionale e figura molto influente nel calcio croato. Lo riferisce il sito croato Index.