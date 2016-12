Cristiano Ronaldo: "Vorrei che mio figlio diventasse un calciatore come me"

Un altro Cristiano Ronaldo? E' quello che si augurano gli appassionati, ma anche lo stesso portoghese. E la speranza del fuoriclasse del Real Madrid è che sia suo figlio a seguirne le orme. "Vorrei che diventasse un calciatore. Non ho intenzione di forzarlo a essere un giocatore perché deve venire in modo naturale, deve essere qualcosa che parte da lui. Ma ovviamente spero che Cristiano Jr diventi un giocatore. Come suo padre, il top...", ha detto.