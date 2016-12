Cristiano Ronaldo tuona: "Basta gossip, è solo spazzatura"

"Sono in relax dopo questo anno faticoso - prosegue accigliato - mio figlio è qui dietro che si diverte in piscina. Non parlo mai con la stampa, non parlo mai della mia vita privata però colgo l'occasione per dire che nelle ultime settimane ci sono stati diversi tentativi di parlare male di me. Si è detto che ho una nuova fidanzata, una fidanzata al giorno, che faccio questo o quello".



Ronaldo invita poi tutti i giornalisti a non tormentarlo durante la sua vacanza estiva: "Lasciatemi stare tranquillo e fatemi fare il mio lavoro come ogni anno - conclude il portoghese del Real -. Non provate a danneggiare la mia immagine perché non funziona".