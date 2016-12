Cristiano Ronaldo sulle 60 copertine di Men's Health

11:27 - Un po' di pubblicità per i suoi addominali, oltre che per la sua linea di intimo: Cristiano Ronaldo, nel mese di settembre, è finito sulla copertina di Men's Health. Pardon, sulle copertine. Perché il fisico scolpito del portoghese è comparso in prima pagina sulle 60 edizioni locali del magazine in giro per il mondo. E CR7, su Twitter, si compiace mostrando la foto del prestigioso collage: "Felice e orgoglioso di esporre ovunque il mio #CR7underwear".