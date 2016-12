Cristiano Ronaldo, scherzo a Quaresma: auto ricoperta di stagnola

11:15 - Cosa c'è di meglio che festeggiare il nuovo prodotto dello sponsor personale con gli amici? Niente, e così ha pensato Cristiano Ronaldo che per scherzo ha voluto condividere la gioia con il compagno di nazionale Ricardo Quaresma, ma in maniera originale. Per celebrare le nuove scarpe personalizzate color argento, CR7 ha pensato di ricoprire di carta stagnola l'auto dell'amico, immortalando l'opera con un selfie finito su Twitter. "Per favore, dimmi che non l'hai fatto davvero" ha risposto l'ex interista.

Just saw @nikefootball 's Snapchat! @Cristiano please tell me you didn't really do this to my car. #Mercurial pic.twitter.com/0aNtTgjSlg

— Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) 26 Marzo 2015