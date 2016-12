Cristiano Ronaldo rivince il Pallone d'Oro

11:00 - Tutto come da pronostico: Cristiano Ronaldo si conferma e vince il suo terzo Pallone d'Oro dopo i trionfi del 2008 e quello dello scorso anno. Eguagliati Van Basten, Platini e Cruijff. Il portoghese del Real Madrid ha ritirato il premio visibilmente emozionato e alla fine dei ringraziamenti si è lasciato andare in un urlo liberatorio. Battuti il fenomeno del Barcellona Leo Messi e il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer.

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

20:15 Ecco le percentuali di voto: Ronaldo ha ricevuto il 37,66% dei voti, Messi il 15,76% e Neuer il 15,72%

20:05 Cristiano Ronaldo: "Ringrazio la mia famiglia, mio figlio e la mia compagna. Ringrazio tutti quelli che hanno votato per me. Il mio allenatore, i miei compagni e il presidente. E' una serata unica per me, abbiamo ottenuto qualcosa di unico ed è unico vincere questo trofeo. Sono molto felice, questa vittoria mi dà grande motivazione per continuare a vincere. Non pensavo di vincere tre volte questo trofeo, ma non voglio fermarmi. Voglio eguagliare Messi e spero di farcela già il prossimo anno".

20:04 Cristiano Ronaldo molto emozionato riceve il Pallone d'Oro da Henry. A fine discorso un urlo liberatorio: "Siii!"

20:03 Cristiano Ronaldo vince il Pallone d'Oro!!!

20:00 Ci siamo, quasi. Ancora pochi minuti e sapremo il vincitore!

19:57 Nadine Kessler ha vinto il Pallone d'Oro femminile. La tedesca ha battuto Abby Wambach e Marta.

19:47 E' James Rodriguez il vincitore del Puskas Award 2014, premio per il gol più bello dell'anno. L'attaccante ha trionfato grazie al gol al Mondiale con la sua Colombia contro l'Uruguay. Battui Van Persie e la Roche.

19:26 Messi: "Le cose sono un po' cambiate dal Mondiale, è cambiato il tecnico e il sistema. Noi abbiamo lottato sino alla finale, dove abbiamo avuto la sfortuna di perdere. La mia regolarità sotto porta? Non so spiegarla, io cerco solo di migliorarmi anno dopo anno. Senza i compagni questo non sarebbe possibile".

19:25 Fair Play Award assegnato ai volontari della Fifa.

19:20 Joachim Loew ha trionfato con il 36.23% dei voti, Carlo Ancelotti si è fermato al 22.06% mentre Diego Simeone ha chiuso terzo con il 19.02%



19:10 Loew vince il Pallone d'Oro di migliore allenatore. Battuti Carlo Ancelotti e Simeone!

19:06 Ralf Kellermann è il migliore allenatore femminile.

19:03 Messaggio di Nadal a CR7: "Sei un grande".

19:02 Ronaldo su Ancelotti: "E' un onore per me allenarmi con Ancelotti, come allenatore non posso dire nulla perché ha vinto tutto. Parlo della persona, semplicemente fantastica. Sa come capire i giocatori".

18:58 Blatter ricorda le vittime degli attentati di Parigi.

18:50 Blatter consegna a Hiroshi Kagawa, giornalista giapponese, il premio dedicato a quelle persone che hanno fatto cose importanti per il bene del calcio.

18:45 Per chiudere ecco l'attacco stellare: Messi, Cristiano Ronaldo e Robben.

18:43 A centrocampo si gioca a tre con Di Maria, Kroos e Iniesta.

18:42 Lahm onora Paolo Maldini: "E' grazie a lui, a quel calciatore incredibile che era, che io ho scelto di fare il difensore".

18:42 Ecco la difesa della top 11 del 2014: Lahm, Thiago Silva, David Luiz e Sergio Ramos.

18:33 Manuel Neuer è il miglior portiere dell'anno.

18:28 La madrina della serata spiega il programma della serata e presenta i candidati ai premi in palio.

18:16 Blatter dà il benvenuto ai presenti ricordando i tragici attentati di Parigi: "Questa sera siamo tutti francesi e gli portiamo la nostra amicizia. Tutti quanti noi siamo ambasciatori della pace".

18:15 E' iniziata la cerimonia!

18:12 Gattuso su Kakà: "Incredibile nel 2007, ci ha fatto vincere la Champions ed è stato un miracolo".

18:11 Gattuso su Ronaldinho: "Amava dormire e non parlava molto con i compagni".

18:02 Giallo Irina Shayk? La fidanzata di CR7 sembra essere arrivata da un'entrata secondaria. Presente anche il figlio del fuoriclasse portoghese.

17:44 Rumors: sarà Henry a consegnare il Pallone d'Oro al vincitore.

17:42 Arrivato pure CR7 con smoking blu scuro, camicia bianca e papillon. Sul red carpet non c'è la sua fidanzata Irina Shayk.

17:40 Neuer, in abito nero e camicia bianca, ai nostri microfoni: "Sono felicissimo di essere qui perché per un portiere è difficilissimo. Ho già quasi vinto, essere qui è un grandissimo risultato. Percentuale di vittoria mia? Non lo so, sono un numero 1 e voglio rimanerlo fino in fondo".

17:39 Messi indossa un abito color prugna con camicia nera e papillon. Lo veste Dolce e Gabbana.



17:34 Del Piero ai nostri microfoni: "Saluto Gattuso molto volentieri! Sono contento di essere qui. Neuer Pallone d'Oro? Sono occasioni speciali come è successo a Cannavaro nel 2006". Gattuso ad Alex: "Ti brucia non averlo mai vinto?. Del Piero: "Ora lo rubo... Ho avuto soddisfazioni di squadra più grandi e mi tengo molto volentieri quello". Dove giocherai il prossimo anno? "Ancora quindici giorni di vacanza e poi deciderò il mio futuro. Ho diverse offerte sia da giocatore che da dirigente".

17:31 Simeone ai nostri microfoni: "Sono qui a rappresentare la grande stagione dell'Atletico Madrid. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Cerci? Lui non è arrivato nella migliore condizione fisica, si è comportato molto bene ma ha trovato poco spazio. Al Milan può fare molto bene: deve tirare fuori tutto quello che ha dentro".

17:25 E' arrivato pure Del Piero.

17:24 Gattuso sull'esperienza di Seedorf al Milan: "E' arrabbiato, al Milan non si sono comportati benissimo con lui. Sono andati a prenderlo in Brasile e poi l'hanno scaricato".

17:21 Seedorf ai nostri microfoni: "Un grande abbraccio a Gattuso. Il mio favorito? Lo meritano sia Cristiano Ronaldo che Neuer. Messi invece parte indietro. Seguo ancora la Serie A? Seguo tutti i campionati del mondo. Mi manca la panchina? Non posso commentare perché sono ancora sotto contratto con il Milan. Io in tv lì da voi? Sapete dove trovarmi, intanto avete Rino che è un valore aggiunto".

17:17 Gattuso: "Il mio Pallone d'Oro l'ho vinto quando l'ha ricevuto il mio compagno Cannavaro. Me ne ha dato un piccolino e va bene così".

17:15 Blatter, presidente Fifa: "La sanzione del Barcellona? C'è crisi tra loro e noi"

17:14 Seedorf sul red carpet. Gattuso: "Lui era un potenziale Pallone d'Oro, grande classe. In qualche anno della sua carriera ci ha fatto un pensierino".

17:07 E' arrivato il presidente della Fifa Blatter.

17:06 Gattuso su Carlo Ancelotti: "E' un grande uomo, con lui ho condiviso grandissime gioie. Si fa volere bene dai giocatori al di là della sua bravura da allenatore".

17:04 La nostra inviata a Zurigo, Francesca Benvenuti, è prontissima sul red carpet. Stanno arrivando i primi ospiti.

16:43 Neuer nelle conferenza stampa: "In Brasile c’era un’atmosfera magnifica, mi sono divertito tantissimo a giocare lì. E, quando vinci, è tutto più bello"

16:35 Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa pre gala: "Sarebbe bello se io, Messi e Neuer potessimo giocare nella stessa squadra".

Sale l'attesa per il Pallone d'Oro. Su Premium Calcio lo speciale con due ospiti d'eccezione: Luisito Suarez e Gennaro Gattuso.

Alle 18:30 al "Congress House" di Zurigo per la cerimonia ufficiale di consegna del Pallone d'Oro 2014. Cristiano Ronaldo va verso il suo terzo personale, il secondo consecutivo. Ma Neuer e Messi sono in agguato. Per il Pallone d'Oro riservato agli allenatori Ancelotti se la gioca con Simeone e Loew.