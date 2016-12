Cristiano Ronaldo: "Rispetto Messi, non l'ho mai offeso. Solo falsità"

15:41 - ''Stanno circolando notizie in base alle quali io avrei offeso di proposito Messi: è assolutamente falso e ho dato mandato ai miei legali di agire contro i responsabili''. Sulla sua pagina Facebook Cristiano Ronaldo smentisce le rivelazioni contenute in una biografia del giocatore del Barcellona in cui sono riportati i suoi insulti per il fuoriclasse argentino. ''Ho il massimo rispetto per tutti i miei colleghi e ovviamente Messi non fa eccezione".

Come scrive il quotidiano inglese The Telegraph che ha pubblicato alcune parti della biografia su Messi, Cristiano Ronaldo sarebbe solito "paragonare la relazione con Messi con quella che c'è tra Gran Bretagna e Irlanda. E i giocatori del Real hanno una lunga serie di sfottò per Messi: dicono che è il cane o il pupazzo di Ronaldo e che lui se lo mette nella sua borsa di lusso". Frasi smentite da Cr7 con tanto di querela per diffamazione.