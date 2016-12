31 dicembre 2015 Cristiano Ronaldo re dei bomber nel 2015 Lʼattaccante del Real il più prolifico, battuti Messi e Lewandowski

Gli straordinari record del Barcellona non hanno intaccato la personale rincorsa di Cristiano Ronaldo verso la palma di miglior goleador del 2015. Il portoghese, infatti, con la doppietta rifilata alla Real Sociedad, ha chiuso l'anno come il miglior goleador: 57 gol segnati in 57 partite giocate tra Real Madrid e Portogallo. Nessuno come lui: staccati Messi (52), Lewandowski (49) Aubameyang, Ibrahimovic e Suarez (46).

Contro la Real Sociedad il portoghese ha sparato alle stelle uno dei due rigori calciati: è stata la prima volta in carriera che Ronaldo ha tirato alto dal dischetto. La storia del portoghese e dei calci di rigore è lunga: Ronaldo è il secondo marcatore dal dischetto della storia della Liga, con 51 realizzazioni. Il primatista è Hugo Sanchez, a 56. CR7 ha segnato 103 calci di rigore, fallendone 15.



Sul primato del 2015 di Ronaldo non può non pesare però l'assenza forzata di Messi in autunno. Considerando la stagione calcistica 2015/2016, Ronado ha segnato 12 gol in meno rispetto alla passata stagione.