Cristiano Ronaldo-Psg, accordo verbale se lascia il Real

Sempre secondo Le Parisien, Ronaldo avrebbe dato la sua parola, ma a una condizione: giocherà per il Psg solo se non rinnoverà con il Real. Per il fuoriclasse ex Manchester United la questione economica è importante, ma non è l'unica cosa che conta: per giocare nel Psg, CR7 avrebbe chiesto una squadra competitiva che possa lottare per tutte le competizioni.